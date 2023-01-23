『VGP 2022 受賞モデルラディウス radius RK-DA60C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C タ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 05分に出品され03月18日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VGP 2022 受賞モデルラディウス radius RK-DA60C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C タ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 10.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
376 入札履歴
終了
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