『VGP 2022 受賞モデルラディウス radius RK-DA60C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C タ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 05分に出品され03月18日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VGP 2022 受賞モデルラディウス radius RK-DA60C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C タ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 10.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。