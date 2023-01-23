『Numskull Revenant Doom Eternal in-Game Collectable Replica Toy Figure - Off【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 06時 33分に出品され04月26日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・本商品は米国の並行輸入品です。商品は全てUS仕様となります
・米国倉庫より日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。
・輸送状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承ください。
日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します。
・本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
・時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
・在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。
・通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送中に外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。
・この点、ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
・注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
・「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
・その他、利用規約はお買い物ガイドをご確認下さい。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Numskull Revenant Doom Eternal in-Game Collectable Replica Toy Figure - Official Doom Merchandise - Limited Edition
|ブランド名
|商品コメント
| Reanimated from necrotic human tissue， the Revenant is a foe that’s able to dish out immense amounts of damage with its UAV jetpack and dual rocket launchers.
Standing at a mighty 155mm 6.1 inches tall， this officially licensed collectable is an exact replica to the in-game toys that you can find in DOOM Eternal
Hunt down all DOOM Eternal figurines and complete your collection
An excellent gift for gamers， fans of the DOOM series and collectors of gaming figures
Official Bethesda merchandise - designed and engineered by Numskull
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5056280426332
商品コード
YS0000042038250190
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落札価格7896円
283 入札履歴
終了
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