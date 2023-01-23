『(ミレスト) MILESTO LIKID トートバッグ サイズなし ライトグレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 01分に出品され03月26日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ミレスト) MILESTO LIKID トートバッグ サイズなし ライトグレー
【商品説明】
・[原産国]:中国製
・[採寸]:サイズ:W500×H340×D150mm
・メイン素材: ポリエステル（TPUコーティング）
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 36.50 cm
奥行 : 50.79 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
103 入札履歴
終了
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