『(ミレスト) MILESTO LIKID トートバッグ サイズなし ライトグレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 01分に出品され03月26日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ミレスト) MILESTO LIKID トートバッグ サイズなし ライトグレー



【商品説明】

・[原産国]:中国製

・[採寸]:サイズ:W500×H340×D150mm

・メイン素材: ポリエステル（TPUコーティング）



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 50.79 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。