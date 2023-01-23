『MOGAMI 2947 ゼンハイザー用 HD580/HD600/HD650対応 ヘッドフォンケーブル (2m， ステレオフォン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 08分に出品され03月21日 19時 08分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGAMI 2947 ゼンハイザー用 HD580/HD600/HD650対応 ヘッドフォンケーブル (2m， ステレオフォン)
【商品説明】
・XLRプラグ:NC4MXX-B アサイン:1:L.Hot 2:L.Cold 3:R.Hot 4:R.Cold
・※下記説明文の注意事項もご確認お願いします。
・ケーブル:MOGAMI 2947 画像は
・ステレオフォンプラグ:NEUTRIK NP3X-B ハンダ:KR-19RMA
・モジュラープラグ:ONKODO IP-101G ※熱収縮チューブ3cmに変更、画像と違います。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
377 入札履歴
終了
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