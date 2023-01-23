『FRACARKOS 自動給餌器 猫 小型・中型犬用 6L大容量 日本語アプリ対応 タイマー式 2WAY給電 IOS Android対応 スマ【2024年最新】 』はヤフオクでから02月27日 16時 12分に出品され02月27日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FRACARKOS 自動給餌器 猫 小型・中型犬用 6L大容量 日本語アプリ対応 タイマー式 2WAY給電 IOS Android対応 スマホ遠隔操作 手動給餌可 日本語取扱説明書（ホワイト） ワイヤレス式 6L



【商品説明】

・【6L容量 生活を楽しみ】給餌器は6Lの容量で、成犬と成猫を飼ってもニーズ満足できます。残業や短期出張、旅行、朝寝坊などの時に、ペットの食事を心配しなくて生活を楽しみんでいいです。

・【いつも新鮮で乾燥な餌】密封されたには乾燥剤バックを内蔵できて、湿気が防止できます。蓋はツイストロック式なので、ペットのいたずらを防ぎながら、鮮度をしっかりとロックします。雑菌繁殖の心配なし！回転ドアは餌を出し終わると直ちに閉じて、虫が入ったり、ペットの噛み傷を防止できます。

・【お手入れ簡単】蓋、フードタンク餌ベースは簡単に取り外せる構造なので、清掃・メンテナンスも簡単に行えます。また、本体は水洗いできませんので、布で抜いてください。

・【安心の2way電源仕様】USB電源とは別に、単一アルカリ乾電池にも使用可能。停電時や、ペットのいたずらでコー