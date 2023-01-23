『ダイワ(Daiwa) 釣り 偏光 サングラス クリップ 偏光クリップ DQ-8021 L ウィードグリーン 886024【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 22時 06分に出品され03月27日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レンズサイズ:46×140mm
緑を強調し、物の輪郭をはっきりさせるカラー
偏光度:99%
可視光線透過率:16%
紫外線透過率:0.1%以下
薄くて軽量、多様な形状加工が可能で、偏光機能にも優れたトリアセテートレンズ
メガネの上からワンタッチで着脱できるセンター前掛けクリップタイプ
偏光グラス不要時にはハネ上げ可能
グラスポーチとしても、レンズ拭きとしても使えるレンズクリーナーポーチ付き
傷に強いハードコーティング仕様
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ポロクルー ウーマンジャージ アンスラサイト L 0816-RS392074
¥ 7879
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0053 BK ブラック×ブラック×クリアブルー
¥ 7878
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0053 BK ブラック×ブラック×クリアブルー
¥ 7878
[スワンズ] スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック 横幅14.1cm × 高さ4.5cm
¥ 7878
BUNNY WALK(バニーウォーク) ナイトグラス BW-021 BW-0214Y マットブラック YELLOW 夜間運転 夜釣り
¥ 7878
EDGE Hamel ?XH611-TT-AFT Black TT Frame/Clear VS Lens アジアンフィット
¥ 7878
グッドマンレンズマニュファクチュア ESS CROSSBOW用交換レンズ ブルー シルバーミラー CB-P105S
¥ 7877
スワンズ スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Size
¥ 7877
スワンズ サングラス ルナ 偏光レンズ モデル LN-0053 BK/PR ブラック×クリアパープル
¥ 7877
国内正規品 NIKE ナイキ サングラス SHOW-X2 EV0620 001 101 007 メンズ レディース スポーツグラス
¥ 7875
SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニ
¥ 7874
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) 替えレンズ スモールパーツ ロードバイク スポーツサング
¥ 7874
(エイトトウキョウ)eight tokyo サングラス 偏光 偏向 ポラライド メンズ レディース ブルーライトカット ライトカラー ブラウ
¥ 7874
SWANS(スワンズ) サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光ULTRAレンズモデル OG5-0170 SCLA スモークク
¥ 7874
SWANS(スワンズ) スポーツ 調光 サングラス エアレス ムーブ 紫外線で色が変わる SAMV-0066 DBK デミブラック Free Size
¥ 7873
SWANS(スワンズ) スポーツ 調光 サングラス エアレス ムーブ 紫外線で色が変わる SAMV-0066 DBK デミブラック Free Size
¥ 7873
SWANS(スワンズ) スポーツ 調光 サングラス エアレス ムーブ 紫外線で色が変わる SAMV-0066 DBK デミブラック Free Size
¥ 7873
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス ムーブ 偏光レンズ モデル AMZ-SAMV-0051 MBK マットブラック/偏光
¥ 7872
落札価格7879円
772 入札履歴
終了
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