ダイワ(Daiwa) 釣り 偏光 サングラス クリップ 偏光クリップ DQ-8021 L ウィードグリーン 886024【2025年度カレンダ】

商品情報

レンズサイズ:46×140mm

緑を強調し、物の輪郭をはっきりさせるカラー

偏光度:99%

可視光線透過率:16%

紫外線透過率:0.1%以下

薄くて軽量、多様な形状加工が可能で、偏光機能にも優れたトリアセテートレンズ

メガネの上からワンタッチで着脱できるセンター前掛けクリップタイプ

偏光グラス不要時にはハネ上げ可能

グラスポーチとしても、レンズ拭きとしても使えるレンズクリーナーポーチ付き

傷に強いハードコーティング仕様