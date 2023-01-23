『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ グレー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 51分に出品され03月10日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ グレー S



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:89cm 身幅:58.5cm 着丈:69cm

・SIZE:M ゆき丈:82.5cm 身幅:55cm 着丈:65.5cm

・SIZE:O ゆき丈:90cm 身幅:61cm 着丈:71.5cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 28.10 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。