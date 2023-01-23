『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ グレー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 51分に出品され03月10日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3910 メンズ グレー S
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:89cm 身幅:58.5cm 着丈:69cm
・SIZE:M ゆき丈:82.5cm 身幅:55cm 着丈:65.5cm
・SIZE:O ゆき丈:90cm 身幅:61cm 着丈:71.5cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 28.10 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
891 入札履歴
終了
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