『[クローム] バックパック ROSTOV 2.0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 02分に出品され03月18日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：DKMO_DUCK CAMO

表地: ナイロン， エチレン酢酸ビニル

留め具の種類: ファスナー

タテ46cmxヨコ28cmxマチ13cm

ポケットの数:5(外側2/内側3)

重量:710g

持ち手の全長:21cm

ペンホルダー付き



ファッション:バッグ・スーツケース:リュック・バックパック

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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ROSTOV

2.0