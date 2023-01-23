『[クローム] バックパック ROSTOV 2.0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 02分に出品され03月18日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：DKMO_DUCK CAMO
表地: ナイロン， エチレン酢酸ビニル
留め具の種類: ファスナー
タテ46cmxヨコ28cmxマチ13cm
ポケットの数:5(外側2/内側3)
重量:710g
持ち手の全長:21cm
ペンホルダー付き
ファッション:バッグ・スーツケース:リュック・バックパック
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¥ 7874
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落札価格7874円
465 入札履歴
終了
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