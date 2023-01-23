『KALA カラ ウクレレ MAKALA Sharks カウリトップ ソプラノ サメ型ブリッジ MKSS-GRN20_06 MK-SS/GRN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 01分に出品され03月30日 10時 01分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KALA カラ ウクレレ MAKALA Sharks カウリトップ ソプラノ サメ型ブリッジ MKSS-GRN20_06 MK-SS/GRN
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 56.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7871円
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終了
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