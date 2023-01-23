『ロードバイク RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) スポーツサングラス サイクリング 自転車 アウトドア セーリング ヨット ジョ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 19時 47分に出品され03月12日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツサングラス

【商品名】

RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ロードバイク スポーツサングラス サイクリング 自転車 アウトドア セーリング ヨット ジョ



【商品説明】

・8カーブレンズ

・レンズ幅:62mm

・対象シーズン:通年

・高さ:38mm



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 6.10 cm

奥行 : 9.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。