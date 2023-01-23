『テトラ (Tetra) 水槽 パワーLEDプレミアム40 M サイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 59分に出品され03月10日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テトラ (Tetra) 水槽 パワーLEDプレミアム40 M サイズ