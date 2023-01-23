『ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン 自動ペアリング 完全 片耳/両耳 左右分離型 音量調整 小型/軽量 (WPZ-0-001)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 37分に出品され04月08日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン 自動ペアリング 完全 片耳/両耳 左右分離型 音量調整 小型/軽量 (WPZ-0-001)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。