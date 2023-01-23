『雪印ビーンスターク ビーンスターク すこやかM1 800g ×2個【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 11時 31分に出品され03月10日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

雪印ビーンスターク ビーンスターク すこやかM1 800g ×2個



【商品説明】

・原材料:ホエイパウダー、植物油(パーム核油、大豆油、パーム油、カノーラ油)、乳糖、脱脂粉乳、全粉乳、バターミルクパウダー、カゼイン、乳清たんぱく質濃縮物、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、精製魚油、リボ核酸(RNA)、L-カルニチン、酵母/塩化K、炭酸Ca、リン酸Ca、V.C、硫酸Mg、炭酸K、クエン酸K、クエン酸鉄Na、イノシトール、タウリン、シチジル酸Na、硫酸亜鉛、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、硫酸銅、V.A、V.B6、5-AMP、グアニル酸Na、V.B5、イノシン酸Na、葉酸、カロテ

・商品サイズ(高さx奥行x幅):18.0cm×13.2cm×26.8cm



【サイズ】

高さ : 15.30 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。