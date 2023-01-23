SKAGEN スカーゲン 腕時計 時計 レディース クオーツ 北欧 アナログ 3針 ステンレス レザー コルク柄 ブラウン ゴールド SKW2974 プレゼント 1年保証 送料無料【新年の贈り物】

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SKAGEN（スカーゲン）はシンプルかつ機能的な腕時計、スマートウォッチ、ジュエリーなどを取り揃えた、1989年創業のデンマーク発のブランドです。
ミニマルでシンプル、そして豊かな自然の様々な姿や人々の暮らしからインスパイアされた商品を開発し、グローバルなライフスタイルブランドへと革新を続けています。
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落札価格7854円
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