『CITIZEN Standard シチズン スタンダード レディース腕時計 ソーラー シルバー文字盤 ブラックレザーベルト 海外モデル FE1081-08A【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 19時 47分に出品され03月07日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材：ケース】ステンレス

【素材：ベルト】本革

【色：文字盤】シルバー

【色：ベルト】ブラック

【サイズ：ケース】約28×37×8(mm)

【サイズ：文字盤】直径約22(mm)

【サイズ：ベルト幅】約14〜12(mm)

【重量】約24(g)

【備考】保証1年付

日常生活防水

クォーツ

ソーラー(エコドライブ)

カレンダー(日付)

手首周り最大：約17cm



≪取扱説明書番号"J710"≫

カテゴリ ファッション

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