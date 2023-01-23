『CITIZEN Standard シチズン スタンダード レディース腕時計 ソーラー シルバー文字盤 ブラックレザーベルト 海外モデル FE1081-08A【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 19時 47分に出品され03月07日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材：ケース】ステンレス
【素材：ベルト】本革
【色：文字盤】シルバー
【色：ベルト】ブラック
【サイズ：ケース】約28×37×8(mm)
【サイズ：文字盤】直径約22(mm)
【サイズ：ベルト幅】約14〜12(mm)
【重量】約24(g)
【備考】保証1年付
日常生活防水
クォーツ
ソーラー(エコドライブ)
カレンダー(日付)
手首周り最大：約17cm
≪取扱説明書番号"J710"≫
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落札価格7854円
426 入札履歴
終了
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