『ハートダイヤリング 指輪 セブンストーンリング 21号【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 03時 10分に出品され03月05日 03時 10分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 ハートダイヤリング 指輪 セブンストーンリング 21号 【ジャンル・特徴】 ダイヤモンドリング トランプのハートとダイヤを繋ぎ合わせデザイン。 IA756-21 ]

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ハートダイヤリング

指輪

セブンストーンリング

21号