『（受注生産品）トーエイライト メッシュクリーナー１ B-7921【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 22時 29分に出品され04月21日 22時 29分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネットサイズ30×32cm

重さ約1.1kg

材質、ナイロンメッシュ・ポリエチレン、ポール;アルミ2段パイプ(直径30mm×長さ166.5〜300cm調節式)

中国製。



プールの表面のゴミ取りに!!