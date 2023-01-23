『【 送料無料 】クロエ デラックス コフレ 3 ■セット内容：75ML オーデパルファム スプレー、EDP 5ML(ミニ香水)、ボディローション 100ML / Chloe【 香水 】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 16分に出品され03月18日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【For Women / レディース】 クロエらしい創造的で自信に満ちた個性的な香水、Chloe 「クロエ オーデパルファム」は、フェミニンの概念に、遊び心あふれる、ひねりを加えたエレガントで魅惑的な印象。クラシックなローズの香りが、透明感と微かな温かみを感じる香りです。フェミニニティとロマンティシズム、それと相反する芯の強さとエッジィな感覚を持つ、ナチュラルでありながらも、クチュール感あふれるフレグランス。 【香調】パウダリー ローズ
広告文責：ル・ヴェール ボーテ TEL:048-234-4977 メーカー名：Chloe クロエ 区分：海外製/化粧品(フレグランス) 備考：実際の商品と写真はデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。ご了承下さい。
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落札価格7854円
178 入札履歴
終了
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