『日立 LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) 20形 逆富士形 幅230mm 昼白色 WGN2B+WGE201NE-N14A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】 オイルミスト(油飛沫)の舞う工場などで使用できます。防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。十字穴付きのローレットねじを採用。ネジの絞めつけは手または電動ドライバーどちらでも可能です。LED光源と点灯装置をチューブ状のカバーで覆った構造です。アクリル製の光源ユニットカバー。変質や劣化が起こりにくい材質を採用。耐候性を確保し、オイルミストによる劣化を抑えます。フロアのレイアウト変更で明るくしたい時・光色を変えたい時・省エネを重視したい時など、LED光源ユニットを交換することでさまざまな用途に対応します。光源ユニットは内部にオイルミストが侵入しない密閉構造です。取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。かんたんに取り付けられるようバネの形状や構造にさまざまな工夫をしていま