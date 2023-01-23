『日立 LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) 20形 逆富士形 幅230mm 昼白色 WGN2B+WGE201NE-N14A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 オイルミスト(油飛沫)の舞う工場などで使用できます。防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。十字穴付きのローレットねじを採用。ネジの絞めつけは手または電動ドライバーどちらでも可能です。LED光源と点灯装置をチューブ状のカバーで覆った構造です。アクリル製の光源ユニットカバー。変質や劣化が起こりにくい材質を採用。耐候性を確保し、オイルミストによる劣化を抑えます。フロアのレイアウト変更で明るくしたい時・光色を変えたい時・省エネを重視したい時など、LED光源ユニットを交換することでさまざまな用途に対応します。光源ユニットは内部にオイルミストが侵入しない密閉構造です。取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。かんたんに取り付けられるようバネの形状や構造にさまざまな工夫をしていま
日立 LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) 40形 逆富士形 幅160mm 温白色 WGN4A1+WGE403WWF-N14A1
¥ 7852
日立 LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) 40形 逆富士形 幅160mm 昼白色 WGN4A1+WGE403NF-N14A1
¥ 7852
日立 LEDベース器具 人感センサー付 40形 笠付形 昼白色 PC4B1SL+CE405NE-X14A
¥ 7852
HotaluX（ホタルクス） LEDシーリングライト HLDC12208 適用畳数~12畳 (日本照明工業会基準) 5499lm
¥ 7849
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¥ 7849
節電対策 アイリスオーヤマ シーリングライト 12畳 LED 5200lm 調光10段階 調色11段階 常夜灯 リモコン付 おやすみタイマー
¥ 7848
【法人様限定】パナソニック LGB16742 LEDペンダント ダイニング用 電球色 40形電球1灯相当 ガラスセード ダクトタイプ
¥ 7848
シーリングライト おしゃれ パンダ 6畳 8畳 LED 調光調色 リモコン付き 工事不要 インテリア アッパーライト ライト 天井照明 照明器具 リビング用
¥ 7847
シーリングライト おしゃれ パンダ 6畳 8畳 LED 調光調色 リモコン付き 工事不要 インテリア アッパーライト ライト 天井照明 照明器具 リビング用 居間用
¥ 7847
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¥ 7847
[法人限定] MY-N470361-NAHTN [ MYN470361NAHTN ] 三菱 Myシリーズ40形 直付 ウォールウォッシャFHF32形×2灯 グレアカット（AB）段調光 昼白色
¥ 7846
【LEDG87934YL(W)-LS】東芝 LED一体形 軒下シーリングライト アウトドア ON/OFFセンサータイプ 【toshiba】
¥ 7846
KOIZUMI コイズミ AP45568L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
¥ 7844
KOIZUMI コイズミ AP45566L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
¥ 7844
KOIZUMI コイズミ AP49033L LEDランプ交換可能型 フレームペンダント 非調光 プラグタイプ 電気工事不要タイプ
¥ 7844
[法人限定] XLX460RDNT LR9 パナソニック iDシリーズ 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト ライコン別売 昼白色 [ XLX460RDNTLR9 ]
¥ 7841
エジソン球付 LED電球対応 1灯 北欧 ランプ ライト ソケット 吊り下げ灯 電球 アンティーク レトロ 照明 天井照明 おしゃれ シンプル ペンダントライト LHT-711
¥ 7840
シーリングライト 4灯 6畳 8畳 ガラス 白 黒 リビング ダイニング 寝室 おしゃれ 照明 北欧 モダン シンプル 天井照明 新生活 aina アイナ valo ヴァロ
¥ 7840
落札価格7854円
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終了
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