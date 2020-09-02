『【先着特典付】King & Prince／L&＜CD＞（3形態まとめ)[Z-9525・9526・9527]20200902【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 59分に出品され03月10日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2020/09/02

商品番号：UPCJ-9015set

3形態まとめ



※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3枚セット商品です。



【先着特典】ステッカーシート（A6サイズ）

【先着特典】クリアポスター（A4サイズ）

【先着特典】リボンバンド（2本セット）



5thシングル「Mazy Night」が初週51万枚超えセールスを達成し、5作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得したKing & Prince待望のセカンドアルバム「L&」（読み：ランド）が、ファーストアルバムから約1年2か月ぶりとなる9/2にリリース！