『PROIRON 鋼 ダンベル だんべる 10kg 2個セット 鉄アレイ ダンベル ?? dumbelll set 家庭用および商業用に適【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 29分に出品され03月15日 22時 29分に終了予定です。即決価格は7,852円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「PROIRON」より引用"



【商品名】

PROIRON 鋼 ダンベル だんべる 10kg 2個セット 鉄アレイ ダンベル ?? dumbelll set 家庭用および商業用に適



【商品説明】

・サイズ：276mm×122mm

・ダンベルの重量：10kg×2

・材質：スチール/ゴム

・特徴：独自の摩擦圧接加工で絶対に外れない、おそらく最高のゴム製固定式ダンベル、環境保護、異臭なし 、明るいロゴと重量の表記は簡単に見えます、アンチ・ローリング（Anti-Rolling）なデザインは置きやすい、握りやすくて汗をかいても滑られません、鉛とフタル酸（フタル酸エステル）がありません



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 20.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。