『BabylissPRO 交換用ホイル&カッター FXFS2用 ブラック 1個 (1パック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 17時 31分に出品され04月14日 17時 31分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BabylissPRO 交換用ホイル&カッター FXFS2用 ブラック 1個 (1パック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。