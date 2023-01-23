『Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ジャックフリーストーン ライト 3ピース チェック ブラック GJF【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 03時 08分に出品され03月15日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ジャックフリーストーン ライト 3ピース チェック ブラック GJF



【商品説明】

・アーチバー：ティアドロップ 7mm

・テールの高さ：35mm

・トラクションパターン：ダイヤモンドロック?

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ310×幅320mm



【サイズ】

高さ : 5.11 cm

横幅 : 34.19 cm

奥行 : 46.71 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。