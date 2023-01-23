『Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ジャックフリーストーン ライト 3ピース チェック ブラック GJF【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 03時 08分に出品され03月15日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ジャックフリーストーン ライト 3ピース チェック ブラック GJF
【商品説明】
・アーチバー：ティアドロップ 7mm
・テールの高さ：35mm
・トラクションパターン：ダイヤモンドロック?
・ピース数：3
・本体サイズ：長さ310×幅320mm
【サイズ】
高さ : 5.11 cm
横幅 : 34.19 cm
奥行 : 46.71 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
406 入札履歴
終了
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