『アネックス 超高感度集音器 効聴 （KR-77）+ 単4アルカリ乾電池1本付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 15時 40分に出品され04月11日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超高感度集音器/電池式 不快な雑音をカット 左右の聞こえに合わせて音量バランスが調節可能 イヤホンで聞く両耳タイプ 広域も選べる可聴周波数選別機能付