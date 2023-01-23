『Orijen(オリジン) ドッグフード シニア 2キログラム (x 1)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 06分に出品され03月19日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Orijen(オリジン) ドッグフード シニア 2キログラム (x 1)



【商品説明】

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×9×36cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 10.01 cm

横幅 : 24.79 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。