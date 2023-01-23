『Orijen(オリジン) ドッグフード シニア 2キログラム (x 1)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 06分に出品され03月19日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Orijen(オリジン) ドッグフード シニア 2キログラム (x 1)
【商品説明】
・原産国:アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×9×36cm
・本体重量:2kg
【サイズ】
高さ : 10.01 cm
横幅 : 24.79 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
863 入札履歴
終了
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