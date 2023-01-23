『ＢＡＧＡＤ レザー トングサンダル 本革 鼻緒付き メンズサンダル アウトドアサンダル 牛革 2way 外反母趾 外出すりっぱ 本革 スリッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 37分に出品され03月26日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＢＡＧＡＤ レザー トングサンダル 本革 鼻緒付き メンズサンダル アウトドアサンダル 牛革 2way 外反母趾 外出すりっぱ 本革 スリッ
【商品説明】
・ストラップの種類: トング
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: レザー
・メイン素材：レザー 色：ブラウン ブラック
・表地: レザー
・靴幅: 3E
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ＢＡＧＡＤ レザー トングサンダル 本革 鼻緒付き メンズサンダル アウトドアサンダル 牛革 2way 外反母趾 外出すりっぱ 本革 スリッ
¥ 7840
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¥ 7836
落札価格7840円
1 入札履歴
終了
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