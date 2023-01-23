『ＢＡＧＡＤ レザー トングサンダル 本革 鼻緒付き メンズサンダル アウトドアサンダル 牛革 2way 外反母趾 外出すりっぱ 本革 スリッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 37分に出品され03月26日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＢＡＧＡＤ レザー トングサンダル 本革 鼻緒付き メンズサンダル アウトドアサンダル 牛革 2way 外反母趾 外出すりっぱ 本革 スリッ



【商品説明】

・ストラップの種類: トング

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: レザー

・メイン素材：レザー 色：ブラウン ブラック

・表地: レザー

・靴幅: 3E



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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