『アークライト スターシップ・サムライ 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 12時 20分に出品され03月16日 12時 20分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト スターシップ・サムライ 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・カードサイズ :星域カード70mm×120mm、他64mm×89mm
・プレイ人数 :2～4人
・プレイ時間 :60～90分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :295×295×75mm
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
475 入札履歴
終了
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