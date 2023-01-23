『[まとめ得] 【10個セット】 ARTEC デザインバッグ えんじ ATC10302X10 x 2個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 45分に出品され04月07日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
| == 商品タイトル ==
[まとめ得] 【10個セット】 ARTEC デザインバッグ えんじ ATC10302X10 x 2個セット
(※ カラー、サイズなどがある場合は必ず商品タイトルをご確認ください。)
|商品説明
|美術・画材・書道
定規用ポケット付
商品サイズ(単位mm):340×205×104mm
重量(g):162g
材質:ナイロン
包装サイズ:400x220x10mm
生産国:中国
|発送予定日・送料について
|発送の目安
|お支払い確定後、4〜9営業日くらいで仕入先から宅急便での発送となります。（土、日、祝日、年末年始休、5月連休、夏休み等は非営業日となります。）
※あくまでも目安で、多少遅れる場合もありますのでご了承お願い致します。
|送料
|送料は640円です。但し北海道は1280円、沖縄は1600円、離島は別途お見積りとなります。
商品カテゴリ
商品コード
l-4589453043186
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落札価格7837円
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終了
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