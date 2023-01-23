『[まとめ得] 【10個セット】 ARTEC デザインバッグ えんじ ATC10302X10 x 2個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 45分に出品され04月07日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 == 商品タイトル ==

[まとめ得] 【10個セット】 ARTEC デザインバッグ えんじ ATC10302X10 x 2個セット

(※ カラー、サイズなどがある場合は必ず商品タイトルをご確認ください。)



商品説明 美術・画材・書道



定規用ポケット付







商品サイズ(単位mm):340×205×104mm

重量(g):162g

材質:ナイロン

包装サイズ:400x220x10mm

生産国:中国





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商品コード l-4589453043186