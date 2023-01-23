『カンゴール リュックサック フロントポケット 多機能 バックパック KGSA-BG00196 (ベージュ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 06時 31分に出品され03月16日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュックサック フロントポケット 多機能 バックパック KGSA-BG00196 (ベージュ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 47.10 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

リュックサック

フロントポケット

多機能

バックパック

KGSA-BG00196

(ベージュ)