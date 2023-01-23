『カンゴール リュックサック フロントポケット 多機能 バックパック KGSA-BG00196 (ベージュ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 06時 31分に出品され03月16日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール リュックサック フロントポケット 多機能 バックパック KGSA-BG00196 (ベージュ)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 34.79 cm
奥行 : 47.10 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7830円
697 入札履歴
終了
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