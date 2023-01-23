『愛ペット 天使のはごろも おくるみ ペット 棺 ひつぎ (ミニ数珠付きS(55×34cm))【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 03時 51分に出品され03月27日 03時 51分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・白 ミニ数珠付きS(55×34cm)

・・Size:ミニ数珠付きS(55×34cm)

・火葬の際に、残らない素材で出来ているペットちゃん専用のお棺です。

・Sサイズ(55×34cm) 猫、チワワ、ヨークシャテリアなどの3kg前後ぐらいの小型のペットちゃん用

・ご祈願済みミニ数珠付き