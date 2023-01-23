『JBL TUNE120 TWS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック JBLT120TWSBLK【国内正規品/メーカー1年保証付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 03時 31分に出品され04月27日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
JBL「TUNE」シリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン入門モデルが登場
最大約16時間のワイヤレス再生を実現
タイプ:Bluetooth 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth:バージョン4.2
ユニット:5.8mm 径ドライバー
音楽もおしゃれも本格的に楽しめる豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話に加え、Google Now、Siri機能対応
耳の小さい方でもフィットするデザイン
イヤホン本体:各約7.0g、充電ケース:約60.0g
フォステクス EX-EP-91 TH900mk2用交換イヤー・パッド(ペア)
¥ 7823
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.
¥ 7823
FUNCL Ａ１ ホワイト FC8E1JP/CIPX5防水本体6.5時間再生片耳4.7g通話ノイズカット機能完全ワイヤレスイヤホン カナル型
¥ 7823
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¥ 7823
cooyin cy8BHD ヘッドホンケーブル イヤホン・ヘッドホン用 リケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 手編み 4.4mmバランス(5極
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2023年新登場 骨伝導イヤホン bluetooth、32GBメモリ内蔵のMP3 水泳イヤホンIP68防水、こつでんどう イヤホン blue
¥ 7822
Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active ピンク 国内正
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ambie sound earcuffs（アンビー サウンドイヤカフ） (Pop Sky) イヤホン リモコン付 通話 イヤフォン 有線 ながら聞き
¥ 7820
テクニクス カナル型 完全ワイヤレスイヤホン コンパクト Bluetooth マルチポイント対応 ローズゴールド EAH-AZ40-N
¥ 7820
パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S
¥ 7820
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¥ 7820
Galaxy Buds トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (イエロー)
¥ 7820
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Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.
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ラディウス radius HP-NHR21K 有線 ハイレゾ イヤホン : Ne new ear 重低音 VOLTシリーズ ハイグレードモデ
¥ 7820
落札価格7825円
870 入札履歴
終了
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