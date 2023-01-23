『JBL TUNE120 TWS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック JBLT120TWSBLK【国内正規品/メーカー1年保証付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 03時 31分に出品され04月27日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 JBL「TUNE」シリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン入門モデルが登場

最大約16時間のワイヤレス再生を実現

タイプ:Bluetooth 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth:バージョン4.2

ユニット:5.8mm 径ドライバー

音楽もおしゃれも本格的に楽しめる豊富なカラーバリエーション

ハンズフリー通話に加え、Google Now、Siri機能対応

耳の小さい方でもフィットするデザイン

イヤホン本体:各約7.0g、充電ケース:約60.0g