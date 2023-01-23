『共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ブラウン GT-DJX-2D-6WT-2 天井照明 スポットライ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 12時 44分に出品され04月25日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ブラウン GT-DJX-2D-6WT-2 天井照明 スポットライ



【商品説明】

・【4灯とX型フレーム】お洒落な見た目と実用性を兼ね備えた４灯シーリングライト。金属フレームとウッドシェードの定番デザインよりお部屋をグッと格上げます。

・【お洒落空間を演出】簡単なデザインですが、天然木と鉄製、異なる材料の組み合わせることは魅力が溢れます。日常照明にも雰囲気作りにも欠かせないアイテム。

・【プルスイッチ付属】プルスイッチを引っ張ることで、点灯数を全灯→対角線2灯→残り2灯→消灯の順番で切り替えることができます。壁スイッチのないお部屋にも利用できます。

・【取付簡単】約1.68キロの軽量化デザインと工事不要の取付け方法により、女性一人でも楽に取り付けられます。

・【調光＆調色LED



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 2.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。