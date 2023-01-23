『ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 02分に出品され04月18日 15時 02分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時
【商品説明】
・【停電でも安心デュアル電源】 停電や緊急事態が発生すると、バッテリーモードに自動的に切り替わり、 バッテリーの寿命が長くなります。
・【大容量5リットルフードタンク】 約2.5kgのペットフードを収容 成猫1ヶ月分の食事量に対応 ※ペットフードは直径0.3～1.3cmのドライフードとフリーズドライスナックに対応
・【密閉度アップで防虫・防湿】 蓋はシリコンのシーリングで完全密封 湿気やバクテリア・害虫の侵入をシャットアウト 新鮮なままでペットフードを保管します。
・【残りが一目でわかるフードタンク】 タンクは透明の為、内容量はいつでもわかります。 少なくなったらすぐに補充してくださ
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 34.79 cm
奥行 : 37.79 cm
重量 : 2.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時
¥ 7820
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落札価格7820円
77 入札履歴
終了
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