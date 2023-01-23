『ヴァイスシュヴァルツブラウ Eve 〜ZINGAI/Card Collection〜 Eve-逆夢(SP) Eve/01B-043SP ZINGAI【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 14分に出品され03月10日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヴァイスシュヴァルツ 「Eve 〜ZINGAI/Card Collection〜」(Eve01B)収録
Eve/01B-043SP
カード名：Eve-逆夢
※シングルカードの状態について※
トレカ専門店カードミュージアムのシングルカードは入荷時に1枚1枚状態確認を行っております。
チェック後、速やかに整理し、専用ケースにて保管しています。
まれに印刷のムラ・ズレなどがある場合がございます。
トラブルを防ぐため、すべてのシングルカードをプレイ用と定義しておりますので、
ご購入の際、完全美品をお求めの場合はご注意ください。
以上のことをご理解、ご了承の上でご購入ください。
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落札価格7819円
568 入札履歴
終了
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