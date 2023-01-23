『ヴァイスシュヴァルツブラウ Eve 〜ZINGAI/Card Collection〜 Eve-逆夢(SP) Eve/01B-043SP ZINGAI【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 14分に出品され03月10日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヴァイスシュヴァルツ 「Eve 〜ZINGAI/Card Collection〜」(Eve01B)収録

Eve/01B-043SP

カード名：Eve-逆夢



※シングルカードの状態について※

トレカ専門店カードミュージアムのシングルカードは入荷時に1枚1枚状態確認を行っております。

チェック後、速やかに整理し、専用ケースにて保管しています。

まれに印刷のムラ・ズレなどがある場合がございます。



トラブルを防ぐため、すべてのシングルカードをプレイ用と定義しておりますので、

ご購入の際、完全美品をお求めの場合はご注意ください。



以上のことをご理解、ご了承の上でご購入ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ ヴァイスシュヴァルツブラウ

Eve

〜ZINGAI/Card

Collection〜

Eve-逆夢(SP)

Eve/01B-043SP

ZINGAI