『飛匠 レディラベル ピンクパール 高反発 ボール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 16時 04分に出品され03月23日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

飛匠 レディラベル ピンクパール 高反発 ボール



【商品説明】

・アウターカバー:超高反発ソフテックアイオノマーカバー

・コア:超高反発センターコア

・タイプ:オーバーディスタンス

・ディンプル:超弾道ディンプル350

・対応ヘッドスピード:25m/s~



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。