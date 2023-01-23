『飛匠 レディラベル ピンクパール 高反発 ボール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 16時 04分に出品され03月23日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
飛匠 レディラベル ピンクパール 高反発 ボール
【商品説明】
・アウターカバー:超高反発ソフテックアイオノマーカバー
・コア:超高反発センターコア
・タイプ:オーバーディスタンス
・ディンプル:超弾道ディンプル350
・対応ヘッドスピード:25m/s~
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
990 入札履歴
終了
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