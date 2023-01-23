クーポン有 カールカナイゴルフ メンズ 吸汗速乾 ストレッチ ショートパンツ ゴールドライン 222KG1901 Karl Kani GOLF 2SS2 ゴルフウェア ボトムス JUN3【2024年最新】

商品情報

ストレッチ性に優れ、薄手でツルッとした肌触りの生地が使用されています。

ウエストは、ウエスト紐付きでサイズ調整がしやすいタイプ。

※カラー:ホワイトのみ透け防止の裏地付き。



スタッフコメント

・身長175cm/体重70kg(一般的なブランド：Lサイズ/34inchを着用)

⇒34inchを着用しました。大きくも小さくもないほど良いサイズ感でした。



素材

ナイロン85％、ポリウレタン15％



機能

・ストレッチ

・吸水速乾



特記事項

※当店は[Karl Kani GOLF]正規販売店です。

※カラー/ホワイトは多少透け感があります。

※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。











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