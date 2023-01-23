『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天然麻紐 見晴台 おしゃれ ねこハウ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 03時 07分に出品され03月19日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：木製ベージュ

商品仕様 54*44*143cm、12.3kg

広いハンモック 54*44cmあります 四箇所でしっかり固定しています、大型猫ちゃんにおすすめ

トップベッド 幅45*奥行30cmで、窮屈感なし カバー取り外し可能なので、お手入れも簡単です。

多頭飼い 休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます 可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(*o*)o

爪とぎポールたくさん 天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。

部品単独購入可能 ポンポンや爪とぎポールなど、部品を単独購入することが可能です



ペット用品:猫