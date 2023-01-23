『KATOMOKU Balance Game km-109 インテリア オブジェ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 23時 03分に出品され03月07日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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材 質：天然木（ウォールナット（12ピース） ビーチ（40ピース） サクラ（12ピース） ビーチ（サイコロ））

サイズ：81×27×15mm（1ピースサイズ） 15×15×15mm（サイコロサイズ）

製造国：日本

備 考：対象年齢16歳以上