『ニュートピア(Newtopia) アウトドア キャンプ ウッド調 ローテーブル コンパクト収納 組立不要 (アルミ ローテーブル サークル)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 23時 47分に出品され03月17日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニュートピア(Newtopia) アウトドア キャンプ ウッド調 ローテーブル コンパクト収納 組立不要 (アルミ ローテーブル サークル)
【商品説明】
・付属品:伸縮補強ポール、六角レンチ
・原産国:中国
・収納サイズ:約85×43×11.5cm
・商品サイズ:約φ85×30cm
・材質:天板:アルミ
・材質:脚部フレーム:アルミ
・目安耐荷重:約30ｋｇ
・重量:約7.5ｋｇ
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 88.00 cm
重量 : 8.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7811円
63 入札履歴
終了
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