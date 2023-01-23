『ニュートピア(Newtopia) アウトドア キャンプ ウッド調 ローテーブル コンパクト収納 組立不要 (アルミ ローテーブル サークル)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 23時 47分に出品され03月17日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニュートピア(Newtopia) アウトドア キャンプ ウッド調 ローテーブル コンパクト収納 組立不要 (アルミ ローテーブル サークル)



【商品説明】

・付属品:伸縮補強ポール、六角レンチ

・原産国:中国

・収納サイズ:約85×43×11.5cm

・商品サイズ:約φ85×30cm

・材質:天板:アルミ

・材質:脚部フレーム:アルミ

・目安耐荷重:約30ｋｇ

・重量:約7.5ｋｇ



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 8.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。