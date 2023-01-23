MARBERO ポータブル電源 M60 ポータブルバッテリー手回し発電 小型 軽量 コンパクト22500mAh/83.25Wh アウトドア両用バックア【お歳暮】

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?【USB QC 3.0/PD対応】M60ポータブル電源はUSB/Type-C出力対応しております。USB出力：(1)USB 1+USB 2（2口）QC3.0：5V?2A，9V?2A 12V?1.5A (18W，QuickCharge3.0)(2)USB C（1口）PD 18W：5V?2A， 9V?2A 12V?1.5A （PD3.0 18W Max）USB1+USB2+USB C: 3 x 5V?1A，(Total 15W Max)）内蔵スマートチップはQC3.0、PD3.0サーポート、USB CにはPD18Wを搭載されました。PD機能を使って、iPhoneシーリーズの製品に給電する時、なんど充電スピー

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