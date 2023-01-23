『MARBERO ポータブル電源 M60 ポータブルバッテリー手回し発電 小型 軽量 コンパクト22500mAh/83.25Wh アウトドア両用バックア【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 02時 17分に出品され04月19日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
?【USB QC 3.0/PD対応】M60ポータブル電源はUSB/Type-C出力対応しております。USB出力：(1)USB 1+USB 2（2口）QC3.0：5V?2A，9V?2A 12V?1.5A (18W，QuickCharge3.0)(2)USB C（1口）PD 18W：5V?2A， 9V?2A 12V?1.5A （PD3.0 18W Max）USB1+USB2+USB C: 3 x 5V?1A，(Total 15W Max)）内蔵スマートチップはQC3.0、PD3.0サーポート、USB CにはPD18Wを搭載されました。PD機能を使って、iPhoneシーリーズの製品に給電する時、なんど充電スピー
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落札価格7811円
497 入札履歴
終了
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