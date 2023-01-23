『Green Toys (グリーントイズ) コンストラクショントラック 3個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 16時 01分に出品され03月16日 16時 01分に終了予定です。即決価格は7,807円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Green Toys (グリーントイズ) コンストラクショントラック 3個セット



【商品説明】

・100?%リサイクルされたプラスチック

・いいえBPA、フタル酸エステル、PVC

・アメリカ製

・大豆インクで印刷

・食洗器使用可



【サイズ】

高さ : 12.09 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。