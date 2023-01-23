『バッグ 鞄 ショルダーバッグ ショルダー 斜め掛け ヒップバッグ 2WAY ハーフムーン コーデュラ ナイロン 本革 日本製 高さ16×横幅【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 02時 06分に出品され04月22日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,807円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バッグ 鞄 ショルダーバッグ ショルダー 斜め掛け ヒップバッグ 2WAY ハーフムーン コーデュラ ナイロン 本革 日本製 高さ16×横幅
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ブラック ブラウン ベージュ
・メイン素材: ナイロン
・表地: ナイロン，本革
・高さ16×横幅30.5×マチ7cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7807円
416 入札履歴
終了
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