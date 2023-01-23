『バッグ 鞄 ショルダーバッグ ショルダー 斜め掛け ヒップバッグ 2WAY ハーフムーン コーデュラ ナイロン 本革 日本製 高さ16×横幅【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 02時 06分に出品され04月22日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,807円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バッグ 鞄 ショルダーバッグ ショルダー 斜め掛け ヒップバッグ 2WAY ハーフムーン コーデュラ ナイロン 本革 日本製 高さ16×横幅



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・ブラック ブラウン ベージュ

・メイン素材: ナイロン

・表地: ナイロン，本革

・高さ16×横幅30.5×マチ7cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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2WAY

ハーフムーン

コーデュラ

ナイロン

本革

日本製

高さ16×横幅