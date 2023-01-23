『Tofficu Dumbbell 5pcs Kids Barbell Barbell Hand Weight Gym Hand 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 07時 06分に出品され04月10日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Tofficu Dumbbell 5pcs Kids Barbell Barbell Hand Weight Gym Hand Weights Exercise Barbells for Kindergarten Exercise s Children Barbells Fitness Equipment Workout Machines
ブランド: Tofficu
商品サイズ: 18.5X5CM
高さ: 6cm
横幅: 20cm
奥行: 24cm
重量: 210g
商品番号: 00Q7I28598M96X
色: Assorted Color
素材: Plastic
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落札価格7805円
597 入札履歴
終了
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