『ウベックス 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM Free Size【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 35分に出品され03月25日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 8.60 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時の目安サイズとなります。商品自体のサイズではなく、商品サイズとは別物と考慮して頂きご購入の際は詳細を必ずご確認くださいませ。



【商品名】



[ウベックス] 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM Free Size



プロダクトカテゴリ：スキーゴーグル、サングラス



・UV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。

・ダブルレンズは、レンズ間に空気の層を設けることにより、インナーレンズ内側の曇りを発生しにくくし、明瞭な視界を確保します。

・可視光線透過率 38％（晴天～薄曇り向き）

・独自のくもり止めコーティング「supravision」により、厳しい条件下でも安全でクリアな視界が保てます。

・眼鏡をかけたままゴーグルを