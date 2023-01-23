『アッカカッパ ホワイトモス オーデコロン 50mL並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 13時 57分に出品され03月20日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アッカカッパ ホワイトモス オーデコロン 50mL並行輸入品



【商品説明】

・内容量:50mL

・原産国:イタリア

・香り:シトラス フローラル ムスキー



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。