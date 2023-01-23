『ヘアメイクアーティスト アイスカラーチェンジDX【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 09時 53分に出品され04月18日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘアメイクアーティスト アイスカラーチェンジDX



【商品説明】

・対象年齢 :6才以上



【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ヘアメイクアーティスト

アイスカラーチェンジDX