『ds-1983230 STIGA（スティガ） 中国式ラケット OFFENSIVE CR WRB PENHOLDER（オフェンシブ CR WRB ペンホルダー） (ds1983230)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 01分に出品され03月08日 20時 01分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【メーカー名】 スティガスポーツジャパン