『REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A9 ユピテル カーナビ(YEAR) / MOGGY)用+B1+C3) RM25-A9-【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 42分に出品され03月21日 05時 42分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【REC-MOUNT25】 カーナビ マウントセット (A9 ユピテル カーナビ(YEAR) / MOGGY)用+B1+C3) [RM25-A9-B1-C3]
【商品説明】
・(Aパーツ) A9 ユピテル カーナビ(YEAR) / MOGGY)用 [RM25-A9]
・(Bパーツ) B1 アーム 70mm ブラック [RM25-B1] / (Cパーツ) C3 パイプ クランプ ベース 1-1/8inch(28.6mm)/1.25inch
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は
ご注文前に「この商品について問い合わせ」ボタンを押してお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X07F4531SV
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落札価格7795円
382 入札履歴
終了
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