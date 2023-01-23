『ギガミック (Gigamic) コリドール (Quoridor) 正規輸入品 ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 42分に出品され03月09日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ギガミック (Gigamic) コリドール (Quoridor) 正規輸入品 ボードゲーム



【商品説明】

・主な製造国 :中国

・安全基準 :CEマーク

・対象年齢 :6歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 27.89 cm

奥行 : 27.99 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ギガミック

(Gigamic)

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正規輸入品

ボードゲーム