『5個セット エレコム 4K8K対応TV用アンテナケーブル(フローリングカラー) DH-ATLS48KK50DBX5【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 19時 51分に出品され04月11日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フローリングに馴染むカラーで、見える位置への配線でも目立ちにくいデザイン。 従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応したフローリングカラータイプのTV接続用アンテナケーブル。